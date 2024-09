Inter-Milan, infortunio Maignan: la decisione per il Derby

Ci sono importanti aggiornamenti che riguardano le condizioni di Mike Maignan in vista del derby di domenica sera tra Inter e Milan. Il portiere francese, infatti, era stato costretto a lasciare il terreno di gioco contro il Liverpool dopo un duro scontro con Tomori.

Nella giornata di ieri gli esami strumentali svolti avevano evidenziato un trauma contusivo alla coscia destra, facendo scattare l’allarme in casa rossonera. Stando alle ultime notizie che giungono da Milanello, però, l’estremo difensore francese ha svolto l’intera seduta in gruppo e dovrebbe dunque rientrare tra i convocati per il derby.

Sono quindi alte le probabilità di vedere Maignan tra i titolari del match tra Inter e Milan. Qualora non dovesse farcela, al suo posto verrebbe scelto il giovanissimo Torriani, già subentrato al francese nella ripresa della sfida persa martedì sera contro il Liverpool. Ma, come ribadito da Sky Sport, l’ex Lille è pienamente recuperato e dovrebbe partire dal 1′.