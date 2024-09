L’Inter batte cassa: 7 milioni in arrivo e record italiano

L’Inter sta per stabilire il nuovo record italiano di incassi. In vista del derby contro il Milan in programma domenica sera, infatti, il club nerazzurro può mettere a segno un duplice primato.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, in virtù del tutto esaurito che si preannuncia per la sfida di San Siro, l’Inter prevede di incassare ben 7 milioni di euro dal botteghino. Oltre a stabilire la cifra più alta mai raggiunta in un derby di Milano, si tratta anche dell’incasso più oneroso in un match nella storia del campionato italiano.

Così facendo, verrebbe superato il primato detenuto dai 6,6 milioni di euro di Inter-Juventus dell’ottobre 2019, e quello pari a 6,2 milioni di euro del derby della Madonnina del settembre 2023 stravinto dai nerazzurri per 5-1 sul Milan.