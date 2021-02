Inter, senti Kessie: “Vinciamo il derby e torniamo primi. Rigore? Lo tira Ibra”

Frank Kessie, centrocampista del Milan, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del derby, in programma domani pomeriggio a San Siro contro l’Inter.

Ecco le sue parole: “Mancano ancora tante partite. E sembra che ci siano tante difficoltà, ma il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica. Perché siamo un gruppo che è cresciuto nelle difficoltà, lavoriamo sodo e crediamo nello scudetto. In Italia, ormai lo sanno tutti, puoi vincere contro la prima e perdere con l’ultima in classifica. Fasciarsi la testa non serve”.

Scontro tra Lukaku e Ibra: “Razzismo? Per la verità non mi sono mi sentito a disagio”.

Il derby preferito: “Quello vinto con gol di Cutrone all’ultimo minuto”.

Un rigore nel derby: “Lo tira Ibra. E Zlatan sarà contento del risultato”.

QUANTE NE SAI SUL DERBY? METTITI ALLA PROVA >>>