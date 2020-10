Inter-Milan, Marotta (Sky): “Settimana difficile ma niente alibi. Vinciamo per i tifosi”

Vincere il derby per superare in classifica il Milan e confermarsi come la favorita numero uno per la vittoria finale. E’ questa la missione dell’Inter, decimata oggi dall’emergenza coronavirus. Conte però non cerca alibi e vuole a tutti i costi i 3 punti.

Prima del fischio d’inizio di Inter-Milan, l’amministratore delegato Marotta si è concesso ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida e fare il punto sui temi più caldi che tengono banco in casa nerazzurra.

Ecco le sue parole: “E’ stata una settimana difficile per il covid e per i giocatori convocati con le rispettive nazionali. Così come ha detto Conte niente alibi, bisogna guardare avanti con determinazione. La squadra che va in campo oggi deve onorare la maglia”.

Derby senza tifo: “Nella storia del calcio i derby hanno sempre una valenza particolare. Oggi c’è un grande assento, il pubblico. Questo significa far perdere un grande valore alla partita. E’ un’atmosfera surreale. Ma Conte ha preparato bene la squadra”.

La crisi e il mercato: “Oggi ci troviamo davanti ad una situazione finanziaria incerta. I mancati introiti di oggi sono un chiaro esempio. Tutti siamo in difficoltà, anche il nostro mercato è stato caratterizzato da questa situazione. Ma la nostra posizione è identica a tutti quelli dei top club europei. Champions? Siamo fiduciosi di fare un buon cammino”.

