Inter-Milan, Maldini: “Nerazzurri rosa più completa della Serie A, ma abbiamo ridotto il gap”

In diretta su Sky Paolo Maldini ha detto la sua sul derby, facendo un complimento all’Inter di Antonio Conte:

ROSA COMPLETA – “Quando hai coraggio la fortuna ti aiuta. Inter? Secondo me ha la rosa più completa del campionato e credo sia la favorita per la conquista dello scudetto, anche perché hanno tutti un anno di esperienza in più, anche Conte.

GAP – “Il Milan comunque è migliorato e si sente molto più vicino. Non soltanto all’Inter ma anche alla Juve e al Napoli”.

LETTURA TATTICA – “Sarà importante per noi impostare il nostro gioco, portare il baricentro nella metacampo avversaria, attaccare e proporre un calcio offensivo senza timore”.

