Inter-Milan, Vieri (Inter Tv): “Lukaku con Conte è diventata una belva. Ibra è incredibile”

Prima del fischio d’inizio di Inter-Milan, Bobo Vieri, ex bomber nerazzurro e rossonero, si è concesso ai microfoni di Inter Tv per presentare il derby.

Ecco le sue parole: “Io sono un tifoso di Ibra, ma penso lo siano tutti. Fare quello che fa lui a 39 anni è impossibile per tutti. Lukaku è giovane, è arrivato dal Manchester United dove non segnava tanto. Conte l’ha sistemato, ha perso un po’ di peso e ha messo su massa. E’ diventato una belva. Poi è veloce, fermarlo così diventa molto complicato. E’ una sfida alla pari. Noi due simili? Entrambi mancini, veloci sul lungo, pronti al sacrificio per la squadra. Io e Rom siamo molto simili”.

