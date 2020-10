Inter-Milan, il derby non è a rischio: rinvio possibile con 10 casi in 7 giorni consecutivi

Dopo l’ufficialità della positività di Ashley Young, si inizi a parlare del rischio rinvio che potrebbe subire la sfida tra Inter e Milan. La sfida, però, a quanto pare non risulta essere a rischio rinvio perché il protocollo della Lega Serie A è chiaro e prevede il rinvio solo dopo 10 casi si positività al Covid-19 in squadra.

Giovanni Capuano, su Twitter, però, fa notare che nel protocollo della Lega Serie A, il rinvio di un match è previsto nel caso in cui i 10 casi positivi vengano riscontrati in un arco di 7 giorni consecutivi. All’Inter, la prima positività è stata riscontrata il 7 ottobre e seguita poi dalle altre, quindi al momento il match non dovrebbe essere rinviato.

Queste le parole del giornalista: “Pro memoria in vista del caos di Inter-Milan: la deroga spendibile per chiedere il rinvio scatta – secondo le norme della Lega – solo in caso di 10 positività riscontrate in 7 giorni consecutivi di calendario. La prima per l’Inter è stata comunicata il 7 ottobre (Bastoni)“.

