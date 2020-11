TS – Inter e Milan, pronto il nuovo piano per lo stadio: le modifiche

Non solo campionato e Champions League, l’Inter è impegnata con il Milan per il progetto del nuovo stadio, ancora in piedi nonostante la pandemia da Covid-19. Come riportato da Tuttosport, entro venerdì i due club dovranno presentare a Palazzo Marino il progetto modificato per il nuovo stadio che comprende interventi per la riqualificazione della zona in cui al momento risiede San Siro.

Dopo la presentazione del progetto, si passerà alla fattibilità di quest’ultimo, con la scelta dell’architettura: Popoulos, con la Cattedrale, e Sportium con gli Anelli di Milano. Poi si passerà alla fase di attuazione del progetto, ma si pensa che sarà la prossima giunta comunale ad approvare in fase finale il progetto. I tempi sono stretti e si pensa non sarà Beppe Sala, attuale sindaco, a dare l’ok per l’avvio del progetto.

Il Sindaco non riuscirà sicuramente a pensare al progetto perché a breve inizierà la campagna elettorale e soprattutto in un momento difficile come questo della pandemia da Covid-19 che Milano sta affrontando in prima linea. Con la consegna del progetto, però, sarà fatto un passo avanti.

