Real Madrid-Inter, le formazioni UFFICIALI: Brozovic vince il ballottaggio con Eriksen. La scelta di Conte su Sanchez

Tutto pronto per il big match della terza giornata di Champions League tra Real Madrid e Inter. Antonio Conte e Zinedine Zidane hanno appena annunciato le formazioni che tra pochi minuti scenderanno in campo dal primo minuto. Poche sorprese, come ci si aspettava alla vigilia, per quanto riguarda la formazione nerazzurra a fronte dell’assenza di Romelu Lukaku e delle condizioni non ottimali di Alexis Sanchez.

Il centravanti cileno, che solo nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, partirà dalla panchina: al suo posto confermato Ivan Perisic. Marcelo Brozovic, dopo la rete contro il Parma, torna dal primo minuto in campo facendo accomodare Eriksen in panchina. Queste le formazioni ufficiali di Real Madrid-Inter:

REAL MADRID-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

REAL MADRID (4-3-3): 1 Courtois; 17 Vazquez, 5 Varane, 4 Sergio Ramos, 23 Mendy; 15 Valverde, 14 Casemiro, 8 Kroos; 11 Asensio, 9 Benzema, 7 Hazard.

A disposizione: 13 Lunin, 26 Altube, 10 Modric, 12 Marcelo, 18 Jovic, 20 Vinicius, 22 Isco, 24 Mariano Diaz, 25 Rodrygo, 40 Santos.

Allenatore: Zinedine Zidane.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 23 Barella; 10 Lautaro, 14 Perisic.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 24 Eriksen, 36 Darmian, 37 Skriniar, 44 Nainggolan, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Clément TURPIN (France)

Assistenti: Nicolas DANOS (France), Cyril GRINGORE (France)

Quarto Uomo: Frank SCHNEIDER (France)

VAR: François LETEXIER (France)

Assistente VAR: Jérôme BRISARD (France)

