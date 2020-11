Verso Real-Inter, Conte-Zidane: ne resterà solo uno

L’avventura di Antonio Conte e Zinedine Zidane in Champions League non è iniziata nel migliore dei modi. Il primo ha raccimolato solo due punti, mentre il secondo è stato a battuto a sorpresa dallo Shakhtar e ottenuto solo un pareggio con il Borussia Monchengladbach. Come riporta il Corriere dello Sport, la gara delle 21.00 sarà fondamentale per entrambi. Un pareggio non serve a nulla ed e entrambi punteranno a vincere nell’inedito scenario del centro sportivo dei Blancos.

Ne resterà solo uno ed è strano da vedere per due che hanno giocato insieme e sono grandi amici. Ben 131 gare giocate insieme e Conte era quello predestinato alla panchina già dal campo. L’ultimo incrocio tra i due c’è stato nel 2003, nella semifinale tra Juventus e Real, in cui prevalse l’attuale tecnico nerazzurro.

Il Real non è mai uscito dalla Champions, in 28 anni in cui c’è la fase a gironi, al primo turno. L’Inter, invece, ha abbandonato la Champions troppo presto già lo scorso anno e, dopo aver rinforzato la rosa, dovrà cercare a tutti i costi di passare almeno i gironi della competizione.

