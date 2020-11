Mercato – Asamoah può finire in Serie B: contatti con la Salernitana

Non ha ancora trovato squadra Kwadwo Asamoah, dopo aver risolto il contratto che lo legava all’Inter poche settimane fa. L’esterno ghanese, probabilmente, sta cercando prima di rimettersi completamente in sesto, dal momento che è reduce da una stagione in cui ha accusato diversi fastidi muscolari che lo hanno tenuto per tanto tempo lontano dal terreno di gioco. Integrità fisica a parte, però, sulle qualità del ragazzo anche dalle parti di Appiano Gentile non ci sono mai stati dubbi.

E’ per questo motivo che sino a questo momento di offerte di mercato sul suo tavolo ne sono arrivate diverse, ma lo stesso Asamoah si sta prendendo del tempo per valutare attentamente ogni singola opzione. Dopo le voci sul Montreal Impact, secondo quanto riferito da calciomercato.com l’esterno ghanese potrebbe ancora rimanere in Italia. Nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta importante da parte della Salernitana. Riflessioni in corso per l’ex Inter che eventualmente sarebbe disposto a ripartire dalla Serie B per ritrovare la forma migliore.

