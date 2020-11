TS – Spalletti nella lista della Fiorentina: l’Inter incrocia le dita

Dopo la brutta sconfitta contro la Roma, la panchina di Beppe Iachini alla Fiorentina ha iniziato a traballare terribilmente. Il club viola, in attesa dei prossimi incontri che saranno verosimilmente quelli decisivi, si sta comunque guardando intorno. In cima alla lista dei desideri del presidente Rocco Commisso ci sono due nomi: Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. In entrambi i casi, però, si parla di ingaggi piuttosto elevati, e non è un caso se stamattina Tuttosport ha parlato di un clamoroso ritorno a sorpresa di Vincenzo Montella, ancora sotto contratto con la Fiorentina.

L’Inter, ovviamente, spera in un possibile accordo con Spalletti. Nell’estate del 2018, infatti, l’allenatore toscano aveva siglato un triennale con i club nerazzurro da 4,5 milioni di euro netti a stagione, fino al giugno 2021. Per ottenere un risparmio sugli ultimi mesi di contratto che legano il tecnico alla società interista, insomma, l’eventuale ingaggio da parte della Fiorentina per il dopo Iachini sarebbe ovviamente un’ottima notizia per le casse del club nerazzurro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<