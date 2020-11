Calderón: “Contro l’Inter una partita storica. Conte? Normale sia stato cercato dal Real Madrid”

L’ex presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, intervistato nella giornata odierna sulle pagine di calciomercato.it, ha spiegato i motivi per i quali la sfida contro il Real Madrid – oltre ad evidenti motivi di classifica – è una partita storica. L’ex numero uno dei blancos ha commentato anche le voci sul mancato approdo di Antonio Conte a Madrid prima del grande ritorno di Zinedine Zidane, confermando in parte la veridicità della trattativa avuta.

Questo il suo giudizio sulla partita: “Le squadre, di certo, non arrivano nel loro miglior momento, ma la stagione è appena iniziata. Sarà una gara strana: Real Madrid-Inter è una partita storica, di stadi pieni e infuocati, di grida. Vederla in un campo vuoto è un peccato, ma il momento purtroppo è questo. In ogni caso, entrambe hanno ottimi giocatori e mi aspetto una bella sfida”.

Come ha visto il Real nelle ultime settimane?

“L’Huesca non è un rivale di alto livello, ma la gara dello scorso weekend mi ha lasciato buone sensazioni. Benzema è ancora fortissimo, il suo gioco e le sue reti sono di enorme aiuto, Hazard è in crescita. Ogni partita ha una storia a sé, ho solo una certezza: quella di stasera non sarà semplice per i blancos”.

Conte ha detto di aver rifiutato il Real in passato…

“Se lo dice lui, dev’essere vero. Credo effettivamente che il club lo abbia cercato, ma nel Real Madrid è normale. Il problema dei blancos è che vincere, per loro, è sempre stato un obbligo. Se non accade, il tecnico viene subito messo in discussione, ma Zidane merita fiducia e rispetto per quanto ha conseguito nel club e la stabilità che ha dato alla rosa. Per me deve restare”.

Vede bene due profili come quelli di Allegri e Conte per il futuro dei blancos?

“È presto per dirlo, ma sono entrambi grandissimi allenatori, in grado di dirigere qualsiasi top club. Real Madrid incluso”.

