Verso Real-Inter, le ultime sulle probabili formazioni: Perisic ancora seconda punta

Real Madrid e Inter pronte a scendere in campo alle ore 21.00 per la terza giornata del girone di Champions League. I nerazzurri di Antonio Conte, così come il Real Madrid di Zidane, hanno raccimolato, rispettivamente, 2 punti e 1 punto nelle gare precedenti. Da Madrid, però, non arrivano novità di formazione e l’Inter di Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Romelu Lukaku.

Come riporta Sky Sport, Alexis Sanchez e Milan Skriniar partiranno solo dalla panchina e in attacco dovrebbeessere confermata la coppia Perisic-Lautaro Martinez. Alle spalle del duo, Nicolò Barella con Brozovic e Vidal. Sulle fasce Hakimi e Young. Confermata la difesa con D’Ambrosio-DeVrij-Bastoni.

Queste le probabili formazioni:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lautaro, Perisic.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; L. Vazquez, Varane, S. Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio; Benzema, Hazard.

