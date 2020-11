I calciatori più importanti che hanno vestito le maglie di Inter e Real Madrid

Sarà una sfida decisiva quella che tra pochissime ore andrà in scena all’Alfredo Di Stefano di Valdebebas tra Inter e Real Madrid. Le due formazioni, allenate rispettivamente da Antonio Conte e Zinedine Zidane, si giocheranno una grossissima fetta per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi di finale, dopo un inizio piuttosto traumatico nelle prime due giornate contro Shakhtar Donetsk e Borussia M’Gladbach. In attesa del fischio d’inizio, ecco uno speciale con i calciatori più importanti che hanno vestito le maglie di entrambi i club negli ultimi 30 anni:

Ivan Zamorano: Real Madrid (1992-1996) – Inter (1996-2000)

Luis Figo: Real Madrid (2000-2005) – Inter (2005-2009)

Fabio Cannavaro: Inter (2002-2004) – Real Madrid (2006-2009)

Ronaldo: Inter (1997-2002) – Real Madrid (2002-2007)

Samuel Eto’o: Real Madrid (1998-2000) – Inter (2009-2012)

Santiago Solari: Real Madrid (2000-2005) – Inter (2005-2008)

Walter Samuel: Real Madrid (2004-2005) – Inter (2005-2014)

Esteban Cambiasso: Real Madrid (2002-2004) – Inter (2004-2014)

Wesley Sneijder: Real Madrid (2007-2009) – Inter (2009-2013)

Borja Valero: Real Madrid (2006-2007) – Inter (2017-2020)

Achraf Hakimi: Real Madrid (2016-2018) – Inter (2020-2021)

