TS – Nuovo stadio, Inter e Milan in pressing sul Comune: le ultime

Novità importanti da registrare per il nuovo stadio di Inter e Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, venerdì scorso i due club hanno recapitato i documenti a Palazzo Marino richiesti dal Comune, inerenti agli spazi del nuovo impianto che rimarranno a uso pubblico. Ora sarà il Comune a doversi esprimere sulla pubblica utilità.

Il progetto potrebbe subire presto una rapida accelerazione, in virtù delle elezioni elettorali e delle possibili novità sul fronte societario dell’Inter. A prescindere dalle diverse trattative in ballo, nelle casse di Suning.com sono in arrivo 1,9 miliardi di euro: di questi circa 280 milioni entreranno nelle casse di Suning Holdings, che controlla l’Inter.

IL SOLE 24 ORE: I DETTAGLI DELL’OFFERTA DI FORTRESS >>>