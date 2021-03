TS – Finanziamento o cessione, Suning gioca su due tavoli: novità entro il compleanno dell’Inter?

Sono giorni decisivi per il futuro societario dell’Inter. Come riportato da Tuttosport, al momento la famiglia Suning sta giocando su due tavoli. Da un lato prosegue la trattativa con BC Partners per l’intera cessione del club, dall’altro il colosso di Nanchino filtra con il fondo statunitense Fortress per un finanziamento.

Stessa cosa per il fondo saudita PIF. E’ chiaro che lasciare l’Inter, quando la squadra non è mai stata così vicina allo scudetto, sarebbe un autogol per la famiglia Zhang, ma ci sono alcune scadenze da rispettare. Ogni discorso resta aperto, ma non è da escludere che entro il 9 marzo, giorno del 113esimo compleanno dell’Inter, non possano esserci novità.

