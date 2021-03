Parma-Inter, Bastoni tra i migliori al Tardini: come cambia il suo voto sui quotidiani

Sebbene abbia sofferto più di altre volte gli attacchi del Parma, anche ieri la difesa dell’Inter ha messo in piedi un’ottima prova. La retroguardia nerazzurra ha ormai trovato una stabilità nei propri difensori centrali, i quali partita dopo partita stanno iniziando a trovare una continuità su cui poter costruire successi futuri. Tra questi, va segnalata ancora una volta la prestagione positiva di Alessandro Bastoni sul successo di ieri sera. Andiamo dunque a vedere come i principali quotidiani sportivi italiani hanno giudicato la sua partita:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Serata con i fiocchi, diventa il regista aggiunto quando il Parma è tutto chiuso all’indietro. Mette Perisic in porta con un sinistro pulitissimo: una certezza.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – Controlla il proprio settore con la solita autorevolezza.

TUTTOSPORT 6 – Nel primo tempo bada soprattutto a difendere, nella ripresa si fa più intraprendente e inizia a girare pure il binario a sinistra.

PASSIONE INTER 6,5 – Le sue sventagliate per la corsa di Perisic sono una gioia per gli occhi, che il croato non riesce a sfruttare al meglio. Solita prova attenta e senza fronzoli a difesa di Handanovic.

