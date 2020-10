Inter-Milan, Tonali a caccia di rivincita: derby tutto azzurro con Barella

Sandro Tonali da una parte, Nicolò Barella dall’altra. E’ questa una delle sfide più affascinanti in vista del derby di Milano in programma sabato pomeriggio a San Siro. Il centrocampista rossonero, sedotto e poi abbandonato dall’Inter nell’ultima finestra di mercato, cercherà di prendersi la propria rivincita anche se parte sfavorito dietro la coppia Kessie-Bennacer.

Una partita particolare per Tonali, costretto a rincorrere anche in Nazionale. L’ex centrocampista del Brescia infatti deve farsi largo anche tra Barella e Sensi. Ecco perché la sfida a distanza con il nerazzurro (Sensi è squalificato e non ci sarà) assume una valenza particolare. Una sorta di derby nel derby.

