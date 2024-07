Inter, Mkhitaryan avvisa Zielinski: “Posso fare di più”

Non sembra affatto essere spaventato dalla concorrenza in arrivo Henrikh Mkhitaryan. Nonostante il maggiore spazio richiesto da Davide Frattesi e l’arrivo imminente di Piotr Zielinski, il centrocampista armeno non ha alcuna intenzione di abbassare il livello del suo calcio. Anzi, a sentir parlare l’ex Roma l’impressione è che nell’annata appena trascorsa non sia riuscito ad esprimere al meglio tutte le sue potenzialità.

Nell’intervista concessa ad Armenia Soccer, Mkhitaryan si è posto un obiettivo decisamente ambizioso per la nuova stagione: “Sono sempre stato un massimalista e continuo ad esserlo, indipendentemente dal ruolo che ricopro. Ho segnato solo 2 gol quest’anno e mi dispiace molto perché so che avrei potuto fare di più, ma non mi lamento perché l’obiettivo generale della nostra squadra era vincere lo scudetto, cosa che abbiamo fatto. Sono diventato anche il miglior assist man della squadra, ma le mie ambizioni personali sono sempre alte. Voglio avere più gol e assist nel mio patrimonio per la prossima stagione”.

La sua presenza all’Inter nell’ultimo biennio, tra l’altro, ha contribuito a far crescere la fama del club nerazzurro in Armenia, come ammesso dal centrocampista “Ho sempre saputo dei fan club, ma non ne sono mai stato coinvolto. O forse c’è stato qualche contatto, ma non avevo capito che fosse un Inter club. Era la prima volta che incontravo un fan club che veniva a Milano per una partita. Fino ad allora, se la memoria non mi inganna, non ho incontrato nessun fan club armeno. È molto bello, ovviamente. È anche bello che il numero dei tifosi sia aumentato da quando mi sono trasferito, spero che non diminuisca. È molto bello avere un fan club, ma sono anche molto felice che tutta la nazione armena segua le partite dell’Inter. Ho ragione?”.