Inter-Gudmundsson, piomba una rivale: “Sondaggio con il Genoa”

In attesa di riaccendere la trattativa con il Genoa per Albert Gudmundsson, l’Inter dovrà necessariamente guardarsi le spalle da potenziali concorrenti. Nelle scorse ore, infatti, una rivale a sorpresa si è inserita insieme al club nerazzurro nella corsa al forte attaccante islandese.

Come riportato dal giornalista di Relevo Matteo Moretto, si è registrato da parte della Lazio un forte interesse per il fantasista. Il club biancoceleste, prima di muoversi ufficialmente, ha deciso di sondare la trattativa con il Genoa e capire innanzitutto i contorni economici che richiederebbe l’operazione.

Questo l’avviso lanciato all’Inter da parte del giornalista: “Interesse della Lazio per Albert Gudmundsson. Nelle ultime ore il club biancoceleste ha sondato la situazione dell’islandese con il Genoa. Primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione”. Una valutazione che, come ribadito dal Grifone, non si schioda dalla richiesta pari a 35 milioni.

Ricordiamo che i nerazzurri hanno strappato da tempo il gradimento di Gudmundsson. Dopo aver chiuso l’acquisto di Josep Martinez sempre dal Genoa, però, l’Inter avrà bisogno di far spazio in avanti per accogliere anche l’islandese. Una casella in questo momento occupata da Marko Arnautovic, attualmente impegnato agli Europei di Germania con l’Austria.