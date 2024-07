Fissato nuovo vertice Inter-Inzaghi: l’ultima proposta per il rinnovo

Nonostante l’ottimismo che filtra da mesi da entrambe le parti, un accordo definitivo tra l‘Inter e Simone Inzaghi per il nuovo contratto non è stato ancora trovato. I due incontri andati in scena nelle scorse settimane presso la sede di Viale della Liberazione con l’agente Tullio Tinti non sono stati sufficienti per trovare la quadra.

Tra l’Inter e Inzaghi, come segnalato dal Corriere dello Sport, non c’è ancora l’intesa sulla durata del nuovo contratto: il tecnico spinge per la scadenza al 2027, mentre quella proposta dal club nerazzurro va sino al 2026. Nel prossimo incontro che dovrebbe andare in scena questa settimana, peraltro, l’Inter non proporrà modifiche sulla durata rispetto a quanto precedentemente offerto.

Nel nuovo contratto di Inzaghi, è infine previsto anche un ritocco dell’ingaggio che farà del tecnico il più pagato del campionato italiano. Anche qui bisognerà trovare un’intesa tra i 7/7,5 milioni chiesti dall’allenatore e la proposta dell‘Inter che non ha intenzione di spingersi oltre i 6,5 milioni netti a stagione.