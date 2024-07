Ufficiale, lascia il Liverpool gratis: “E’ stato proposto all’Inter”

A partire da oggi, risultano ufficialmente svincolati tutti quei calciatori che non hanno esteso nella passata stagione il loro contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Tra questi, figurano anche i prossimi due acquisti ufficiali che l’Inter ha bloccato da mesi: Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

A proposito di calciatori a parametro zero, negli uffici di Viale della Liberazione sarebbe stato proposto negli ultimi tempi un centrocampista di esperienza internazionale. Si tratta di Thiago Alcantara, calciatore che si è svincolato dal Liverpool a causa del mancato rinnovo del contratto.

Lo spagnolo è però reduce da un’annata complicatissima, nella quale non ha praticamente mai visto il terreno di gioco. Come ricordato da Calciomercato.com, ieri si è chiusa ufficialmente la sua avventura durata ben quattro anni in Premier League con la maglia del Liverpool e nelle scorse settimane da parte dei suoi agenti “è stato proposto all’Inter e al Milan”.