Quanto guadagna l’Inter dall’accordo RECORD con Betsson

Dopo gli indizi lasciati negli ultimi due giorni, l’Inter questa mattina ha reso ufficiale l’accordo pluriennale con Betsson Sport. Il colosso svedese, a partire da oggi e per i prossimi quattro anni, si lega al club nerazzurro come Official Main Partner.

Da mesi l’intesa tra le parti era stata raggiunta e da diverse settimane la presenza di Betsson nel calcio italiano era diventata sempre più costante. Dalla prossima stagione, dunque, la nota azienda che opera nel settore delle scommesse apparirà sulle maglie nerazzurre in evidenza, appena sotto il tricolore e le due stelle conquistate con la vittoria dello scorso campionato.

A tutti gli effetti, si tratta di un accordo storico per l’Inter. Innanzitutto perché per la prima volta Betsson Sport apparirà sulla maglia di un club italiano, ma in particolare per i contorni economici che fanno da sfondo all’operazione.

Il club nerazzurro incasserà da Betsson circa 120 milioni di euro in quattro anni, vale a dire 30 milioni a stagione. Come confermato ufficialmente della società, si tratta dell’accordo di sponsorizzazione più alto mai stretto dall’Inter con un partner commerciale nei suoi 116 anni di storia.