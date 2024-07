Inter, nuovo main sponsor UFFICIALE: i dettagli del MAXI incasso

E’ adesso finalmente ufficiale: Betsson Sport è appena diventato il nuovo Main Sponsor dell’Inter. Il club nerazzurro, confermando le indiscrezioni degli ultimi mesi, si lega per i prossimi quattro anni al colosso svedese.

Questo l’annuncio del club nerazzurro: “Per i prossimi quattro anni Betsson Sport sarà Official Main Partner della squadra Campione d’Italia. Il logo del brand si posizionerà sul front della maglia che, per la prima volta, esibirà anche la seconda stella sul petto. Betsson Sport ha scelto di legarsi ai nerazzurri riconoscendosi nei valori di ambizione e dedizione instancabile che caratterizzano l’Inter sia dentro che fuori dal campo. Il percorso di crescita del brand, testimoniato dai successi delle ultime stagioni, è culminato con la vittoria dello Scudetto 2023-2024, traguardo che consentirà di avere la seconda stella cucita sulla maglia a partire dalla prossima stagione e che riempie Betsson Sport di orgoglio per la partnership siglata”.

La nota azienda svedese, come rivelato nei dettagli dall‘Inter, “sarà presente sul front delle maglie nerazzurre della Prima Squadra maschile per tutti gli impegni della stagione, dalla Serie A con la difesa dello scudetto alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana, passando per la nuova Champions League e il Mondiale per Club della FIFA, che si terrà tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti”.

Per quanto riguarda le cifre, la nuova partnership dovrebbe garantire nelle casse del club nerazzurro circa 30 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, per un totale di 120 milioni in quattro anni. Si tratta dell’accordo commerciale più importante nella storia dell’Inter.