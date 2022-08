CdS – Inter, Mkhitaryan brucia le tappe: novità sul rientro

Procede spedito il recupero di Henrik Mkhitaryan dopo l'infortunio rimediato scorsa settimana. Il centrocampista armeno potrebbe addirittura anticipare il rientro rispetto alle primissime previsioni. L'ex Roma non sarà con ogni probabilità a disposizione questo venerdì per la trasferta dell'Olimpico contro la Lazio, ma il risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato nei giorni scorsi inizia a dare sempre meno fastidio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Mkhitaryan nella giornata di ieri è tornato a lavorare in campo svolgendo un allenamento personalizzato. L'armeno potrebbe bruciare le tappe e correre per una convocazione in vista del match casalingo contro la Cremonese di martedì 30 agosto. Dovessero essere confermate le buone sensazioni delle ultime ore, Inzaghi ritroverebbe poi l'armeno al 100% in vista del derby contro il Milan del 3 settembre.