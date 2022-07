Inter-Monaco, amichevole prestigiosa: ecco chi potrebbe giocare

L' Inter di Inzaghi si prepara a scendere in campo, stasera alle ore 20.30, a Ferrara allo stadio "Paolo Mazza". Si tratta della seconda amichevole ufficiale per i nerazzurri che affronteranno i francesi del Monaco . Possiamo definirlo il primo vero test impegnativo: il club francese è arrivato terzo in Ligue 1 la scorsa stagione e a inizio agosto sarà chiamata ai preliminari di Champions League.

Ci possiamo, dunque, aspettare una compagine già molto in forma in vista dei play-off europei. Dall'altra parte, il gruppo nerazzurro è tornato al completo anche con gli ultimi arrivi dei nazionali. Inzaghi, quindi, potrà schierare una formazione più vicina a quella titolare per la prossima stagione: non ci sarà Skriniar (un po' a causa del mercato, un po' per il recupero dall'infortunio) e nemmeno Pinamonti, anche lui alle prese con questioni di mercato. Si rivedranno invece de Vrij e Dzeko (che però partirà dalla panchina).