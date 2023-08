Inter-Monza, ecco l’arbitro della prima giornata di Serie A

Sarà il classe ’90 Andrea Colombo della sezione di Como l’arbitro del debutto in campionato dell’Inter. Sono state rese note oggi le designazioni per la prima giornata della Serie A 2023/2024 e al giovane fischietto è stata assegnata la direzione della gara di San Siro contro il Monza in programma sabato 19 agosto alle 20.45. Un solo precedente con l’Inter: la vittoria per 6-1 sul Bologna dello scorso 9 novembre 2022. Gli assistenti saranno Baccini e Capaldo, quarto uomo Mariani. Nasca al VAR, Paterna AVAR.