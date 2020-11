Oggi è il giorno di Inter-Monza. Chance per Nainggolan, Sensi ancora out: le ultime

Oggi l’Inter sarà impegnata nel test amichevole contro il Monza. Alle ore 15 al Suning Trainer Center di Appiano Gentile Antonio Conte potrà testare la sua squadra, anche se avrà ben pochi giocatori a disposizione. Sono infatti solamente 6 gli interisti della prima squadra su cui potrà contare ed in particolare, secondo quanto riferisce Tuttosport, le attenzioni saranno tutte su Radja Nainggolan.

Il belga è di fatto l’unico centrocampista a disposizione e questa rappresenta una grande occasione per lui, anche in vista della gara del 22 novembre contro il Torino. Conte potrebbe pensare infatti di schierarlo titolare e questi giorni saranno decisivi per dimostrare la sua importanza in squadra.

Alla gara di oggi sarà assente invece Sensi, che sta recuperando dall’infortunio alla coscia. Il centrocampista classe ’95 è alle prese con un lavoro personalizzato e l’obiettivo è quello di farlo rientrare al meglio contro il Torino. Oltre al Ninja, quindi, i giocatori che avrà a disposizione Conte sono: Handanovic, Radu, Ranocchia, Darmian e Young.

