L’Argentina non va oltre l’1-1 con il Paraguay, Lautaro Martinez in campo con gli acciacchi

Nonostante i problemi fisici riscontrati alla vigilia del match, Lautaro Martinez è sceso in campo da titolare nella sfida di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 prevista nella notte italiana contro il Paraguay. L’attaccante dell’Inter, però, non ha contribuito in termini realizzativi alla sua Nazionale, che è stata bloccata sul pareggio ed ora rischia di essere superata nel proprio girone dal Brasile, impegnato contro il Venezuela.

Il numero 22 dell’Argentina è rimasto in campo per 83 minuti, con Scaloni che gli ha chiesto di stringere i denti: la sua prestazione, però, è stata relativamente scialba, soprattutto per la scarsa quantità di palloni giocabili che gli sono arrivati, con la diretta conseguenza di trovato stretto tra le affollate maglie avversarie, senza ricevere mai adeguato sostegno dai centrocampisti. Al suo posto, nel finale di gara, è entrato Nicolas Dominguez. Le reti, invece, sono state siglate dal paraguaiano Romero su calcio di rigore, al 21′, mentre il pareggio è arrivato grazie ad un guizzo di Gonzalez su calcio d’angolo.

