Romero torna su Atalanta-Inter: “Lukaku e Lautaro due dei più forti che abbia mai incontrato”

Arrivato a Bergamo in quest’ultima finestra di mercato, Cristian Romero si sta dimostrando uno degli uomini più in forma nell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il difensore centrale argentino, in prestito dalla Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo inizio di stagione con gli orobici ai canali ufficiali della società; inoltre, il numero 17 dei nerazzurri è tornato anche su Atalanta-Inter, elogiando due avversari.

Ecco, dunque, le parole dell’ex Genoa: “Lautaro e Lukaku insieme a Tadic dell’Ajax sono i tre attaccanti più forti che abbia marcato: devo essere sempre al 100% per fare altre partite al livello di quella con l’Inter domenica scorsa. Manca ancora tantissimo, ma penso che sto facendo bene: mantenere un livello alto è difficile, devo lavorare e imparare da Gasperini. Spero di continuare così, mi scrivono spesso i tifosi dell’Atalanta sui social: sapere che sono nel loro cuore è bellissimo“.

Poi, prosegue: “Fin dal primo giorno tutti mi hanno fatto sentire uno di loro: sono felice. Sono molto contento, perché ho trovato un gruppo, una squadra e persone fantastiche. Bergamo è una città bellissima e tranquilla, mia moglie e io una volta siamo usciti col Papu Gomez che ce l’ha fatta conoscere. Giocare in Champions era il mio obiettivo e penso che venir qui sia stata la scelta giusta per crescere, per l’allenatore e per la società“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<