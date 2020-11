CdS – Non solo problemi fisici, Sanchez soffre la distanza dalla porta

Alexis Sanchez è stato indubbiamente uno dei volti più lieti nell’ultima parte della scorsa stagione, condizionata non poco dalla pandemia e dalla conseguente interruzione delle attività. Il cileno, infatti, aveva convinto la società nerazzurra a riscattarlo in estate dal Manchester United. In quest’avvio d’annata, invece, sta riscontrando qualche problema in più in maglia Inter: secondo il Corriere dello Sport, è anche una questione di posizionamento in campo.

L’ex Udinese e Barcellona, infatti, frequenta decisamente di più la trequarti avversaria che l’area di rigore, con la sua pericolosità che ne risente. Da quando è iniziata la stagione, nei 251 minuti che gli sono stati concessi da Conte, ha tirato solamente quattro volte in porta, di cui tre nella vittoria esterna con il Benevento. Non solo problemi fisici, dunque: Sanchez deve trovare il modo per rendersi più temibile agli occhi degli avversari, in modo da giustificare l’investimento da 7 milioni per tre stagioni che l’Inter ha deciso di operare con lui.

