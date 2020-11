Nainggolan in diretta su Twitch: “Non facciamo tardi, domani sono titolare”

Radja Nainggolan sembra non smentirsi, soprattutto fuori dal campo. Il centrocampista nerazzurro, tornato all’Inter dopo l’annata in prestito al Cagliari, non sta trovando molto spazio, probabilmente anche per incompatibilità caratteriali con Antonio Conte. Il belga, ospite dello streamer Fazz su Twitch, ha svelato la sua titolarità nell’amichevole odierna con il Monza.

L’evento sulla piattaforma streaming, in collaborazione con Activision e Logitech per il lancio del nuovo Call of Duty, ha visto la presenza anche dei vari Florenzi, Zappacosta, Immobile, Douglas Costa e Conti. Ecco, quindi, le parole di Nainggolan: “Comunque ragazzi non facciamo tardi oggi eh, domani ho la partita. Son titolare nell’amichevole con il Monza, fatemi concentare“.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<