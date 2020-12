GdS – Verso Inter-Napoli, solo una contusione per Hakimi. Da valutare le condizioni di Sanchez

Oltre ai tre punti conquistati, la gara vinta da ieri dall’Inter sul Cagliari è servita per dare nuove e vecchie certezze ad Antonio Conte. A partire dall’approccio alla partita dei suoi ragazzi che, come accaduto nell’ultimo periodo, è stato assolutamente positivo. Passando anche per la reazione di carattere degli ultimi venti minuti di partita, in seguito al cambio modulo operato dal tecnico leccese che a gara in corso ha fatto vedere un’inedita difesa a quattro con l’inserimento del trequartista dietro le punte.

Per quanto riguarda le ultimissime in vista dell’infrasettimanale di mercoledì sera contro il Napoli, come riferito da La Gazzetta dello Sport, sono da valutare soprattutto le condizioni di Achraf Hakimi e Alexis Sanchez. L’esterno marocchino, entrato a gara in corso, è stato costretto dopo pochi minuti a lasciare il campo a seguito di una forte contusione, ma le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione. Da valutare invece l’affaticamento muscolare accusato a pochi minuti dalla fine dall’attaccante cileno che con ogni probabilità verrà tenuto a riposo nel prossimo turno.

