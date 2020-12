Inter, l’indiscrezione sulla terza maglia 2021/22: modello alternativo e spettacolare

Dopo avervi mostrato pochi giorni fa la probabile maglia da trasferta che l’Inter potrebbe indossare in vista della prossima stagione, ecco che sempre il sito specializzato esvaphane ha fatto uscire nuovissime indiscrezioni per quanto riguarda la divisa nerazzurra. Stavolta, però, in evidenza c’è la terza maglia che l’Inter potrebbe adottare per l’annata 2021/21: un modello firmato Nike, rivoluzionario e alternativo rispetto al passato che potrebbe seriamente far impazzire i tifosi. Confermata invece l’assenza di Pirelli che dalla prossima estate non apparirà più nella parte anteriore a causa della scadenza del contratto con il club come main sponsor.

Come filtrato da queste prime immagini, il colore principale della nuova terza divisa dell’Inter dovrebbe essere il nero, sulla falsariga della tenuta già indossata la scorsa annata. La grande novità, però, sarebbe rappresentata dall’incredibile varietà di colori al centro della maglia, con delle strisce in diagonale in giallo, arancione, verde e blu. Una grande varietà come simbolo di distinzione, che si ripropone nel logo Nike in arancione e nello stemma dell’Inter che rimane in alto a sinistra, ma che viene stilizzato con i restanti colori. Ci troviamo di fronte alla maglia più bella della stagione 2021/22?

