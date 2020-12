Inter- Napoli, Bastoni (Inter TV): “Le parole servono a poco, queste partite bisogna vincerle”

12^ giornata di Serie A e big match a San Siro tra le seconda e la terza in classifica: l’Inter di Antonio Conte reduce da quattro vittorie consecutive in campionato ospita il Napoli di Gennaro Gattuso. Un match importante per i piani alti che potrà dire molto sul futuro della stagione.

Ai microfoni di Inter TV Alessandro Bastoni ha parlato poco prima del fischio d’inizio: “Il Napoli è un grande avversario e sarà una partita dura. E’ importante vincere e conquistare punti contro le nostre rivali. Servono a poco le parole in questi momenti, per tutti i calciatori è bello giocare questo tipo di match, bisogna solo vincere. Miglior attacco? Va bene ma dobbiamo migliorare anche la fase difensiva, ce la metteremo tutta”.

