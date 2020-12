Inter-Napoli, le formazioni UFFICIALI: Darmian titolare, torna Gagliardini

Alle 20:45 a San Siro il secondo big match della 12^ giornata di Serie A: l’Inter – seconda in classifica – ospiterà il Napoli di Gennaro Gattuso, al terzo posto e distante un solo un punto. Una gara importante per i nerazzurri per dare ancora più continuità dopo le 4 vittorie di fila in Serie A.

Antonio Conte non recupera Arturo Vidal e perde Alexis Sanchez fino al 2021: a centrocampo dunque torna Roberto Gagliardini insieme a Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Davanti la Lu-La.

INTER-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

NAPOLI (4-2-3-1): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 4 Demme, 5 Bakayoko; 11 Lozano, 20 Zielinski, 24 Insigne; 14 Mertens.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 2 Malcuit, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 19 Maksimovic, 21 Politano, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 33 Rrhamani, 37 Petagna, 68 Lobotka.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

