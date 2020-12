Mercato – L’agente di Calhanoglu sul futuro: “Summit positivo con il Milan per il rinnovo”

Hakan Calhanoglu è uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione per il Milan primo in classifica. Il turco sta trovando continuità e a furia di prestazioni importanti si è guadagnato l’interesse di molte big europee. Il suo futuro infatti è ancora incerto in quanto il suo contratto andrà in scadenza il prossimo giugno e non è ancora arrivato il rinnovo.

Su Calhanoglu – stando alle voci di mercato – si sarebbe mossa anche l’Inter, osservando la possibile occasione. Oggi però il suo agente Gordon Stipic ha quasi chiuso le porte su un addio al Milan: “E’ stato un meeting positivo – ha detto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com -. Siamo in fase di negoziazione, vediamo, ci stiamo lavorando e lo faremo ancora. Per questo ci terremo in costante contatto per futuri appuntamenti con la dirigenza del Milan”.

