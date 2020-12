Davide Lippi: “Hakimi è il futuro dell’Inter, Conte lo ha voluto fortemente. Spinazzola? Magari qualcuno si sta mangiando le mani”

Un inizio di stagione con alti e bassi: Achraf Haikimi sembra aver superato aver superato le difficoltà dell’impatto nel mondo Inter e pian piano stanno uscendo tutte le sue qualità. Le prime due gare sono state di livello assoluto, poi un normale calo data anche la giovane età. 3 reti e 4 assist già per lui, il più giovane difensore a siglare una doppietta (contro il Bologna) nei top 5 campionati europei.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha parlato l’intermediario che ha curato l’operazione tra Inter e Real Madrid Davide Lippi: “Quando uno straniero arriva in Italia esistono certe difficoltà, la gestione di Conte è oculata: l’ha voluto fortemente e gli dà fiducia. Ovviamente in una squadra come l’Inter, con tante partite ravvicinate, qualche cambio ci sta. Mi sembra stia avendo un buon rendimento, è uno che giocando con continuità potrebbe trovare maggiore incisività però c’è bisogno di tempo per farlo inserire. Conte, vedendolo quotidianamente e toccando eventuali difficoltà, lo centellina e ci lavora per farlo crescere. E’ il futuro titolare assoluto dell’Inter. A Dortmund giocava in un modo diverso, stava più largo sulla linea del fallo laterale, lavorando molto stile-Callejon alle spalle del terzino avversario. Oggi vedo un Hakimi che taglia anche dentro il campo, sta modificando il modo di giocare. Antonio lavora su Hakimi per migliorarlo, non c’è dubbio che è titolare di oggi e del futuro dell’Inter. Dietro ha uno come Darmian che quando viene chiamato fa sempre bene, ora vedremo come si comporterà con una competizione sola rimasta, che potrebbe essere un problema per l’Inter”.

Poi su Spinazzola: “Quando la Juventus ha deciso di cederlo sono rimasto sorpreso perché secondo me è uno davvero di livello internazionale. Lo aspettavamo, ci ha messo un po’ ma ora è diventato determinante. Davanti ci sono gli Europei, e sta trovando finalmente la continuità che mancava. Magari qualcuno si sta mangiando un po’ le mani, dopo quello che è stato detto l’anno scorso…”.

