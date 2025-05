Scontro Inter-Napoli sul calendario: Consiglio di Lega SOSPESO

Manca ancora una giornata alla conclusione di campionato di Serie A tesissimo, con lo scontro tra Inter e Napoli che si starebbe protraendo anche fuori dal campo. La questione dibattuta è la data dell’ultima giornata, sulla quale i due club hanno posizioni divergenti.

Come riportato dal sito de La Gazzetta dello Sport, il Consiglio di Lega previsto per oggi alle 9 è stato sospeso dopo pochi minuti, con l’obiettivo di riprendere alle 11. Ci sarebbe uno scontro netto sul calendario della 38a giornata di Serie A.

Il Napoli vorrebbe che la sua gara con il Cagliari e Como-Inter si giocassero venerdì, mentre il club nerazzurro chiede a gran voce di scendere in campo giovedì, in modo da avere tempo per preparare la finale di Champions League. Il terzo protagonista è DAZN, che spingerebbe più verso l’opzione partenopea, per non vedere disputate le gare in un mezzo alla settimana, con dei giorni lavorativi davanti.