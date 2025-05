Trevisani contro Chiffi: “Rigore netto di Rovella su Bisseck”

Gli episodi di Inter-Lazio hanno fatto discutere, non solo per il rigore assegnato ai biancocelesti, ma anche per la mancata sanzione su Rovella, per la spinta su Bisseck, nel primo tempo. Sul tema è intervenuto in modo netto Riccardo Trevisani.

A Pressing, il giornalista ha condannato la direzione di gara dell’arbitro Chiffi, sottolineando l’errore evidente su questo episodio e criticando un modo di arbitrare, a suo dire, troppo incerto. Queste le sue parole:

“Se l’arbitro era meno indeciso non era Chiffi. Questo è rigore come quello su Kvara in Napoli-Como nel girone d’andata. Spinta a due mani sulla schiena, è rigore netto. Non so davvero come facciano. Chiffi ha aspettato tutto il tempo, anche sull’altro rigore. Ormai aspettano un sussulto. Nel calcio di oggi danno lo step on foot, per uno che inciampa e non danno fallo per uno che spinge a due mani. Questo è il problema”.