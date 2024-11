Inter-Napoli, ecco l’AUDIO del Var: “Gli prende il piede”

Grandi polemiche arbitrali dopo Inter-Napoli, sollevate soprattutto dal tecnico dei partenopei Antonio Conte, furioso per il penalty provocato dal fallo di Anguissa su Dumfries. Il rigore per l’Inter è stato analizzato durante Open Var, quando Damato ha spiegato perché lo strumento tecnologico non può intervenire in queste circostanze. Ma c’è di più, perché è stato anche diffuso l’audio dei dialoghi fra l’arbitro Mariani e la sala Var di Lissone:

Var: “Il pallone lui non lo gioca, non lo va a prendere. Gli prende il piede, sì. Guarda da questa, esattamente da quella, gli prende il piede. Ok, quindi il rigore è confermato. Adesso controllo l’APP (Attacking Possession Phase, si ricontrolla tutta l’azione per verificare che non ci siano irregolarità, ndr)”.

Arbitro: “Perfetto, controlla l’APP, ok“.

Var: “Rifammi vedere il rigore, a posto. Non prende mai palla e gli entra sulla gamba. Check completato, rigore confermato, APP pulita. È come hai detto tu, lui cerca di prendere posizione ma gli prende il piede“.

Arbitro: “Lui cerca di prendere posizione ma gli prende il piede, lo manda giù“.