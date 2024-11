Open VAR su rigore Inter: “Non c’è errore chiaro”

Dopo le polemiche a DAZN e in conferenza stampa di Conte, anche il componente della CAN, Antonio Damato, è intervenuto per commentare l’episodio del rigore concesso in Inter-Napoli. Queste le sue parole nel corso di Open VAR:

“C’è un protocollo che va rispettato, che dice che c’è intervento del VAR solo in caso di chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Il rigore concesso in Inter-Napoli è un fallo leggero, un rigore un po’ sotto lo standard di quelli che vorremmo vedere concessi, ma non è inventato. L’arbitro, ottimamente posizionato, ha visto un contatto e ha fischiato. Il rigore viene confermato perché le immagini documentano un contatto che c’è. In questi casi rimane la decisione presa dal direttore di gara. Per questo motivo il VAR impedisce di intervenire. Può intervenire solo se il contatto non c’era, solo se ci fosse stato un chiaro ed evidente errore”.