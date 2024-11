Conte SBOTTA in conferenza: “Non c’è onestà”

Dopo il duro sfogo ai microfoni di DAZN al termine di Inter-Napoli, Antonio Conte si è presentato furioso anche in conferenza stampa, scagliandosi nuovamente contro il VAR. Queste le sue parole:

“Io dico, il VAR, che a mio avviso è uno strumento bellissimo, perché consente di stare tranquillo, ma perché bisogna metterlo a decisione dell’arbitro quando conviene. Quando conviene interviene, quando non conviene non interviene? Se c’è un errore o un presunto errore, il VAR deve intervenire, chiama l’arbitro e va a vedere. Poi magari oggi Mariani andava a vedere e confermava il rigore. Bene, bene, lo avrei accettato di più. No che qua non poteva intervenire. Intervento lievissimo che significa? Lo chiami ed eventualmente togli il rigore. Rischiamo di perdere la partita perché il protocollo dice di non intervenire? Togliamo il protocollo, togliamo gli alibi, perché sono solo alibi. Io voglio andare in panchina con una cosa onesta, senza protocolli che dicono se può intervenire o no”.