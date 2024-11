BUFERA su Inter-Napoli, tifosi contro Dazn: ECCO il motivo

Dure polemiche sui social da parte dei tifosi dell’Inter al termine della gara con il Napoli. Nel mirino, in particolare, la telecronaca di Pierluigi Pardo, telecronista di DAZN, che si è espresso in modo poco imparziale, soprattutto in occasione del rigore concesso per fallo su Dumfries.

Questi i commenti sui social:

Faccio i complimenti a Pardo per la telecronaca tifoso, a Napoli si saranno divertiti. — FraMo (@Fra04012011) November 10, 2024

Commento di Pardo sul rigore: MAH, @DAZN_IT il giorno che fallite si sboccia forte — Carlotta Gaia (@CarlottaGaia) November 10, 2024

Ma Pardo che dice dopo il replay: BHA.

Ma BHA CHE COSA? Preso netto in ritardo — LemonTommy ⭐️⭐️ (@TommyS1116) November 10, 2024

Per evitare di sentire Pardo, è possibile escludere la telecronaca per sentire solo l'effetto stadio?@DAZN_IT #InterNapoli — Gp Moccia (@moc_gp) November 10, 2024

Mi piacerebbe aver visto la partita di Pardo — David Allegranti (@davidallegranti) November 10, 2024