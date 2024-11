Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale, Simone Inzaghi ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Napoli, nella 12a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

PRESTAZIONE – “Tutto mi ha soddisfatto stasera. Ho fatto i complimenti alla squadra, perché nel secondo tempo se doveva vincere una squadra era l’Inter. Siamo andati sotto su una palla inattiva, non ci siamo disuniti e non abbiamo concesso nulla al Napoli, che è molto forte. Dopo quello che avevamo fatto contro l’Arsenal non mi aspettavo una gara così. Secondo tempo non avevo nemmeno voglia di fare un cambio, che di solito uso tanto. Eravamo nelle distanze, abbiamo preso due pali, sbagliato un rigore. Potevamo sfruttare qualcosa in più nelle occasioni, ma avevamo speso già mercoledì e giocato contro il Napoli”.

ATTACCANTI – “Più combinazioni dagli attaccanti? Hanno lavorato tantissimo per la squadra, ci hanno tenuti uniti. Dopo quello che avevamo speso, ho fatto i complimenti. Poi da allenatore devo essere bravo a lasciare da parte il risultato, che non ci soddisfa. Sarà un campionato equilibrato e ho visto una grande Inter, che veniva da una vittoria contro l’Arsenal. Ho fatto i complimenti a tutti, contro il Napoli che è bravo con i giocatori veloci. Sommer non ha fatto un intervento, contro una squadra in testa alla classifica meritatamente”.

GOL SUBITI – “In Serie A subiamo gol al primo tiro? Quello è un dato che stiamo cercando di cancellare. Ci stiamo lavorando tanto. Siamo migliorati, ma con il lavoro miglioreremo ancora. Le ultime due partite dell’Inter mi lasciano sereno. Siamo 6 squadra a 1 punto e c’è grandissima fiducia. Non ho fatto cambi perché vedevo la squadra che andava”.

GOL MCTOMINAY – “Contro l’Arsenal 15 calci d’angolo senza subire? Il calcio è strano. C’è stata una deviazione, il marcatore di McTominay l’ha tenuto in gioco. Sono quei dettagli che ti fanno vincere una partita. Anche un palo interno che esce, ma dobbiamo essere più forti di queste cose. Abbiamo fatto 8 vittorie e 2 pareggi, dovevano essere 10 su 10 e cercheremo di migliorarci. Sempre restando che ci sono gli avversari che possono metterci in difficoltà”.