Inter-Napoli, Handanovic (Sky) parla da capitano: “Ci metto sempre la faccia, ma se porto qualche punto è meglio. Sullo Scudetto…”

Vittoria dal peso clamorosamente importante per l’Inter di Antonio Conte, che mette ancora più pressione al Milan capolista, ma fermato oggi dal Genoa (2-2). Ecco le parole di Handanovic al termine del match, ai microfoni di Sky: “Era una partita equilibrata, molto tattica, in cui nessuno si voleva scoprire. Tutte le partite sono importante ma quando si scontrano squadre di vertice sono ancora più importante. Poteva deciderla un episodio ed è andata bene a noi. Non credo ci siano alti e bassi, dal punto di vista del gioco. In Champions è mancato il gol qualche volta, le prestazioni no. Classifica oggi non vuol dire molto, dobbiamo continuare a vincere in campionato”.

Handanovic che, anche dopo le sconfitte e qualche critica, ha sempre messo la faccia dopo le partite: “Io sono il capitano, devo mettere la faccia per la squadra nei momenti brutti. Poi il portiere ogni tanto deve portare qualche punto in casa, l’importante è avere la fiducia dei compagni. Scudetto? Parola che possono dire in tanti, ma è in campo che si dimostra di meritarlo”.

