Opta – Conte, la statistica sulle vittorie in campionato: nelle prime 50 partite all’Inter solo due meglio di lui

Antonio Conte (quasi) come Aldo Olivieri e José Mourinho. Ecco, il titolo ce l’abbiamo, gli accostamenti pure: e però – per capire di cosa si stia parlando – vanno spiegati. La notizia è tutta in una statistica – una statistica su misura che motiva l’esistenza di questo articolo – diffusa da Opta nell’immediato post-partita di Inter–Napoli, partita nella quale il tecnico dell’Inter ha centrato la vittoria numero 32 nelle prime 50 partite di Serie A disputate alla guida della società nerazzurra. Ebbene: secondo il noto profilo di statistiche sul calcio, Conte è il terzo allenatore nerazzurro a riuscire a eguagliare un risultato simile.

Prima di lui, infatti, nella particolarissima corsa a chi fosse riuscito a vincere almeno 32 partite nelle prime 50 alla guida della squadra nerazzurra in campionato, ci sono riusciti appena due allenatori, sopra menzionati: il primo, Aldo Olivieri, allenò l’Inter nel biennio 1950-1952, e vinse 34 delle prime 50 gare di campionato. Il secondo, José Mourinho, appartiene a ben altro biennio e ben altra storia: allenatore dell’Inter tra il 2008 e il 2010, vinse anch’egli 34 gare nelle prime 50 di campionato.

