Inter-Napoli, Handanovic (Inter Tv): “Oggi vincere contava di più. Clean sheet? Andrò a dormire tranquillo”

L’Inter ottiene 3 punti fondamentali, che consentono di accorciare le distanze sul Milan capolista. I nerazzurri hanno battuto il Napoli in una gara sofferta, dove a deciderla ci ha pensato Romelu Lukaku su rigore. Ai microfoni di Inter Tv ha parlato Samir Handanovic, autore di una grande prestazione, commentando a caldo il match.

Queste le sue parole: “Vincere è sempre importante, ma oggi era ancora più importante per la classifica. Era uno scontro diretto, siamo soddisfatti dei tre punti. Sapevamo che non era una gara semplice, le squadre si conoscono molto bene ed erano molto chiuse a livello tattico. Abbiamo sfruttato il momento decisivo, anche se abbiamo sofferto. Non abbiamo subito gol e per questo andrò a dormire tranquillo”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi