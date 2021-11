Inter-Napoli, Lautaro Martinez: “I tifosi sono la mia famiglia, per questo ho chiesto scusa”

Le parole dei protagonisti

"Per noi era una partita importante per la classifica, anche perché al derby meritavamo di vincere. Oggi volevamo dimostrare quello che stiamo facendo. Lavoriamo bene ma qualche volta il risultato non arriva. La squadra ha fatto una grande partita. L'esultanza? Volevo chiedere scusa ai tifosi, a volte sbaglio, ma cerco di fare sempre il bene dell'Inter. Loro (i tifosi) sono la mia famiglia e si meritano il mio meglio, vederli è sempre un'emozione bella. Non importa se faccio goal, l'importante è che vinca la squadra. Correa? Mi aveva detto mi avrebbe fatto far goal e lo ha mantenuto. Avevamo già provato prima l'esultanza insieme. Scudetto? Andiamo passo passo, miglioriamo ogni partita e poi vediamo"